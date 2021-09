Torino, l'esito degli esami su Praet: distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra

Lavoro individuale, ciascuno secondo la propria tabella di recupero, per Belotti, Izzo, Verdi e Zaza. Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto in giornata Dennis Praet, uscito ieri sera anzitempo per un problema muscolare, hanno evidenziato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le terapie riabilitative: la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio. Per domani, domenica 19 settembre, il tecnico Juric ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Il Toro riprenderà dunque gli allenamenti lunedì, in vista del turno infrasettimanale di campionato contro la Lazio, giovedì 23 settembre, allo stadio Olimpico Grande Torino.