Torino, l'obiettivo è Lerager: il danese può raggiungere Nicola ma si lavora sulla formula

Il Torino continua a premere per Lukas Lerager. Sta per iniziare l’ultima settimana di mercato con i granata che sarebbero intenzionato a prelevare il centrocampista danese per regalarlo a Davide Nicola, che già l’anno scorso al Genoa lo ha allenato. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i piemontesi vorrebbero il giocatore in prestito mentre il club rossoblu vorrebbero inserire un obbligo di riscatto a quattro milioni più uno di prestito oneroso. Nei prossimi giorni, si legge, le parti si raggiorneranno.