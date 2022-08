Torino, l'ultima idea in difesa porta a Isak Hien del Djurgardens: Juric non è convinto

Il Torino si muove per rafforzare la difesa, orfana di Bremer passato alla Juventus. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, l'ultima idea porta a Isak Hien, svedese di origine del Burkina Faso, 23 anni. Gioca nel Djurgardens, massima campionato svedese. Centrale di difesa, il suo contratto scade nel 2023: del campionato in corso ha collezionato 14 presenze segnando 2 gol. Il prezzo è contenuto ma per Juric non è il giocatore giusto per sostituire Bremer.