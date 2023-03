Torino, la cessione di Schuurs potrebbe finanziare un attaccante e tre riscatti a fine stagione

Il Torino valuta l'eventuale cessione di Schuurs, con le big di Premier che sarebbero disposte a spendere fino a 50 milioni di euro per il suo cartellino. Con tale ingresso, scrive Tuttosport, il ds Vagnati potrebbe dare il via ai riscatti legati ai prestiti di questa stagione. Nello specifico si tratta di Miranchuk (12 milioni), Vlasic (15) e Lazaro (4,5).

In più ci sarebbe anche la liquidità per un colpo in attacco, col nome di Mbala Nzola dello Spezia che resta in cima alla lista: il suo cartellino potrebbe essere preso con 5-6 milioni di euro.