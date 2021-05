Torino, la crisi aumenta il malcontento della piazza

La mancanza di programmazione ed i risultati nefasti dell’ultimo periodo riaprono gli squarci della crisi in casa Torino. Nonostante la salvezza dipenda direttamente dalle capacità dei granata, per come si erano messe le cose nelle ultime settimane la situazione di classifica che si profila attualmente ha del paradossale. Il malumore della piazza piemontese impazza, e mette in discussione anche la progettualità che in casa Torino si stava cercando faticosamente di programmare. Ed allora anche i discorsi legati ai rinnovi di contratto, Belotti su tutti, trovano nuovi ostacoli e nuovi dubbi proprio quando sembrava essere tornato almeno uno spiraglio di serenità. Lo stesso dicasi per Davide Nicola ed una riconferma che sembrava meritata e scontata, e che invece in caso di nuovi scivoloni potrebbe tornare in pericolo. Così come l’obiettivo di stagione, quello che davvero risulta indispensabile raggiungere.