Torino, le conferme alla ricerca dei tre punti

Si insisterà con il 3-5-2 per cercare di blindare lo spirito pugnace che il Torino di Nicola ha palesato nelle ultime settimane. Pochi ballottaggi in vista della sfida salvezza contro il Genoa e tante conferme per i granata chiamati a dare continuità alle gare senza sconfitta, ma soprattutto a cercare di far tornare i tre punti nella loro classifica. Con l’indisponibilità del neo acquisto Sanabria, davanti sarà ancora tempo di dare spazio all’accoppiata composta da Zaza e Belotti, con la piacevole novità di un Bonazzoli finalmente incisivo e decisivo, pronto a subentrare dalla panchina.

In mezzo al campo, nel cuore della manovra, di nuovo titolare l’architetto delle trame di gioco identificato nel corso dell’ultima sessione di mercato, ovvero Rolando Mandragora; mentre il trio difensivo davanti a Sirigu sarà composto da Bremer ed Izzo assieme ad un ritrovato Nkoulou. Per un appuntamento da non sbagliare, per tornare a festeggiare una vittoria.