Torino, le mosse per convincere il Gallo

Il Torino guarda al futuro, ed in vista della prossima stagione molti degli obiettivi potrebbero ricalcare le mosse di mercato non andate a segno nel corso dell’ultima estate. Tra le candidature che generano l’interesse della dirigenza del Toro, secondo quanto espresso dalla prima pagina di Tuttosport, spiccano i nomi di due vecchie conoscenze degli abboccamenti di mercato del Torino. In primis Lucas Torreira per dare qualità ad una linea mediana che comunque ha incrementato questo aspetto a gennaio con l’arrivo di Mandragora, e poi anche Joao Pedro del Cagliari. Obiettivi ambiziosi che sarebbero comunque propedeutici a convincere il Gallo Belotti rispetto alle rinnovate ambizioni granata. Con un contratto in scadenza nel 2022 ed una trattativa ancora in alto mare, non un aspetto di poco conto.