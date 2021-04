Torino, le pretendenti per Belotti aumentano

Che Milan e Roma siano alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione non è certamente un mistero, così come è evidente che tra i tanti nomi sondati ci sia quello del Gallo Belotti che resta assolutamente in prima linea nelle gerarchie delle preferenze delle due società. La duplice candidatura per arrivare all’attaccante del Torino viene rilanciata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa riferimento ad un interesse concreto suffragato da una possibile offerta che si potrebbe aggirare attorno ai 25 milioni di euro. Oggettivamente pochi per il valore intrinseco dell’attaccante, ma in linea con la scadenza del suo contratto fissata per il giugno del 2022. Insomma, uno scenario di mercato da tenere assolutamente sotto osservazione.