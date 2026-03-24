Torino, leader con il futuro a rischio: Maripan-Vlasic, voci d'addio

Maripan e Vlasic hanno molte più cose in comune di quanto si potrebbe pensare. Non riguarda certamente il ruolo, con il difensore che ha il compito di evitare che l’avversario segni e il trequartista che fa l’esatto contrario, e nemmeno la considerazione del nuovo tecnico D’Aversa, dal momento che il cileno è finito ai margini e il croato resta a tutti gli effetti uno dei leader del Toro. Il problema, al massimo, riguarda il futuro, che non è mai stato così in bilico per entrambi. Anche su questo, però, c’è una netta differenza: Maripan andrà in scadenza al termine di questa stagione, Vlasic avrà ancora 12 mesi di contratto con il club del presidente Cairo. Eppure, il 10 granata sta disputando una stagione talmente importante che le big hanno già iniziato a muoversi per corteggiarlo, la Roma in primis. E in un Toro che, allo stato attuale delle cose, ha enormi punti interrogativi sui progetti futuri, è inevitabile che lo stesso Vlasic stia cominciando a guardarsi intorno.

Un po’ come ha ammesso di fare Simeone, il quale ha dichiarato apertamente l’enorme incertezza su un futuro ancora sotto la Mole. Il croato, poi, può presentare un curriculum di tutto rispetto, da stagione migliore da quando si è trasferito in Italia: a San Siro contro il Milan ha trovato il suo ottavo centro tra campionato e Coppa Italia, ha ancora otto giornate a disposizione a disposizione per arrivare almeno in doppia cifra. Dall’altra parte, invece, Maripan si è accomodato in panchina da quando è arrivato D’Aversa e da lì non si può si è rialzato, anche perché il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse ha fatto meglio di quanto non dicano i cinque gol subiti nelle ultime quattro gare. Ormai sembra fuori dal Toro: il rinnovo era in salita quando giocava sempre, adesso le parti sono sempre più distanti. Intanto, entrambi i calciatori sono partiti per le avventure con Croazia e Cile e, quando torneranno, saremo già ad aprile. E il momento della verità sul futuro si avvicina a grandi passi.