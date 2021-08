Torino, Linetty: "La squadra ha giocato bene. Belotti? Un grande attaccante che fa tanti gol"

Karol Linetty, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta per 1-2 rimediata in casa contro l'Atalanta: "Abbiamo giocato bene, soprattutto sulle seconde palle che sono molto importanti. Ho fatto dei tiri ma sono stati tutti parati. Sto bene, penso che tutti si siano sentiti bene, anche se siamo molto arrabbiati per la sconfitta".

Come hai visto Belotti dopo le voci delle ultime settimane?

"L'ho visto bene. Sappiamo che fa tanti gol, ha dimostrato quando è entrato di essere un grandissimo attaccante. Penso che comunque tutti i giocatori che sono entrati abbiano giocato bene: ciò evidenzia che siamo stati brillanti fisicamente e che siamo disposti ad aiutarci".