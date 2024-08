Torino, Linetty: "Sarà una partita difficile ma siamo qua per vincere"

Tra pochi minuti scenderanno in campo Venezia e Torino, match che aprirà la terza giornata di Serie A. La sfida segna il ritorno in laguna di Vanoli, da avversaro. Il tecnico è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Venezia e, in queste prime giornate, sta dimostrando tutte le sue qualità con i granata. Il Torino, infatti, ha cominciato benissimo questo campionato, pareggiando per 2-2 a San Siro con il Milan e vincendo in casa contro l'Atalanta.

Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Karol Linetty, centrocampista del Torino. Queste le sue parole.

"Giocare qua sarà difficile, per loro è la prima partita in casa. Sarà difficile ma dobbiamo vincere".

Cosa è cambiato e come ti trovi con Vanoli?

"Mi trovo bene, come tutta la squadra. Rischiamo di più ma sono sicuro che siamo una squadra bella da vedere".