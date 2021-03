Torino, lo sfortunato caso di Sanabria: solo due allenamenti da quando è tornato in Italia

Antonio Sanabria non può dire certo di aver iniziato la propria avventura al Torino sotto il segno della fortuna. Una volta acquistato dai granata infatti, è dovuto restare fuori per Covid fino al 18 febbraio. Il primo allenamento con la squadra lo ha effettuato domenica 21, lunedì 22 il secondo. Poi il 23 è arrivato il nuovo stop imposto dalla Asl a causa dei molti casi nello spogliatoio con la variante inglese che incombeva sui granata. Ora non vede l'ora di tornare in campo, con la speranza di poter tornare presto alla normalità e magari di essere schierato nel match contro il Crotone. A riportarlo è il Corriere di Torino.