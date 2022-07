Torino, Lukic: "Abbiamo cambiato tanto ma sappiamo dove dobbiamo migliorare"

Dopo l'amichevole persa di misura contro il Nizza, il centrocampista del Torino Sasa Lukic ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Era ultima amichevole, abbiamo fatto gara solida e tosta, giocando alla pari con loro. Hanno segnato, noi tre o quattro occasioni. Contento di come abbiamo affrontato la partita, loro grande squadra reduci da grande campionato. Sappiamo dove dobbiamo migliorare".

Sui primi giorni di lavoro.

"Abbiamo cambiato tanto, siamo partiti il 4 luglio e ora stiamo tornando in forma. Mancano sette giorni prima della Coppa Italia, siamo fisicamente bene e anche tecnicamente. Abbiamo sei giorni per migliorare, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato. Ora vediamo cosa ci dice il mister per quando riprendiamo. Sono fiducioso e contento per il ritiro, ho visto positività e ragazzi che si comportano bene".