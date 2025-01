Torino, macedonia indizio social per Elmas. Ma il commento più gettonato è "siamo alla frutta"

Eljif Elmas è sempre più vicino al Torino. Manca infatti soltanto l'ufficialità per l'arrivo del centrocampista della Macedonia del Nord alla corte di Paolo Vanoli e intanto il club granata ha postato un indizio social con una foto di una macedonia su uno sgabello, proprio a indicare la nazionalità del prossimo rinforzo. Sia su X che su Instagram si sono scatenati alcuni tifosi che hanno commentato in vari modi. Il più gettonato è "siamo alla frutta", in segno di protesta, ancora una volta, nei confronti di Urbano Cairo.