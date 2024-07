Torino, Masina: "Rispetto all'anno scorso quasi agli antipodi. Potremmo giocare anche a 4"

Adam Masina, difensore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 in amichevole contro la Virtus Verona: "Ho un piccolo problema muscolare al polpaccio destro dovuto alla contusione di ieri e il muscolo non si è decontratto. Ci tenevo comunque ad esserci".

Come giudica questa prima uscita?

"Oggi il primo tempo non è stato all'altezza. Non cerchiamo alibi".

Quali sono le sensazioni? Parlate di obiettivi?

"Fino a quando la squadra non è completata, come ha detto ieri il direttore Vagnati, è difficile parlare di obiettivi. Facciamo un duro lavoro e dobbiamo arrivare con undici teste a ragionare all'unisono".

Si sente un leader?

"Ritrovo nella metodologia di calcio del mister i miei concetti. Serve che dietro si comunichi di più e spesso tendo a dire una parola in più. Nello spogliatoio ci sono diversi leader. La squadra si sta formando anche caratterialmente".

Ha detto la squadra si sta formando anche caratterialmente, se ci sono, quali sono le differenze con l'anno scorso?

"Le differenze sono soprattutto in quello che il mister chiede e rispetto all'anno scorso si è quasi agli antipodi: si è passati dal giocare uomo contro uomo ad altro".

Dellavalle è pronto ad essere definitivamente aggregato alla prima squadra?

"Prima di tutto devo fare i complimenti ai ragazzi che sono entrati nel secondo tempo. Dellavalle è pronto, ma non solo lui".

Le difficoltà del primo tempo dipendono dai concetti o dalle gambe impallate?

"Un po' da tutte e due le cose. Troppe teste hanno ragionato con la propria testa".

State provando il 3-5-2, ma ci possono essere anche altri moduli?

"Abbiamo avuto un confronto con il mister e valuta che adesso sia meglio giocare con il 3-5-2, ma non è definitivo. Si potrà anche utilizzare la difesa a quattro".