Torino, maxi offerta a Belotti per il rinnovo: ora la palla passa tra i piedi dell'attaccante

vedi letture

"Un'offerta importante". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, ha definito ieri la proposta che è stata fatta ad Andrea Belotti per restare ancora in granata. Tradotta dalle parole ai fatti, si tratta di u'offerta da 3,2 milioni di euro all'anno per quattro stagioni: nella storia del Toro nessuno ha mai guadagnato così. Adesso la palla passa tra i piedi del capitano, che deve decidere se legarsi ancora al club piemontese oppure se declinare aspettando l'offerta di uno dei molti club interessati. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.