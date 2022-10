Torino, Milinkovic-Savic rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024: è il premio del club

vedi letture

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe rinnovare con il Torino. In questa stagione il portiere è stato spesso protagonista di interventi che hanno aiutato i granata a portare a casa punti preziosi. Tra poco avrà anche il Mondiale con la Serbia a disposizione per dimostrare il suo valore e tra non molto potrà arrivare anche il prolungamento del contratto in scadenza nel 2024. È il premio della società.