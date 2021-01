Torino, Murru può lasciare già a gennaio. Primi contatti con il Cagliari

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Nicola Murru potrebbe interrompere in anticipo il prestito al Torino a causa del cambio di allenatore. Nicola non ha nei piani di dargli maggiore spazio e dunque con la Sampdoria si potrebbe arrivare a un accordo per interrompere in anticipo il rapporto. C'è già stato un primo contatto col Cagliari che potrebbe essere interessato, mentre i granata, in caso di addio, potrebbero muoversi con decisione per Gagliolo del Parma.