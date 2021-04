Torino-Napoli 0-2, le pagelle: Bakayoko-Osimhen, Gattuso incide così. Nkoulou, che fai?

vedi letture

Torino-Napoli 0-2

Le pagelle di Tuttomercatoweb.com

TORINO (di Marco Conterio)

Sirigu 6 Quella di Bakayoko è un'imprendibile saetta, quello di Osimhen è un fulmine inatteso ma quando dal cielo piovevano già cattivi presagi. Ci mette il piedone, quando può, sugli avanti azzurri.

Izzo 5.5 Sulle sue mattonelle Insigne spinge poco: Gattuso ha studiato la partita sul trenino Di Lorenzo-Politano. Nella ripresa gli azzurri crescono dalla sua e deve pensare al sodo, senza giravolte.

Nkoulou 4.5 L'appoggio per Osimhen è velenoso, decisivo, disastroso. Stacca la spina per quei secondi ma sono pesantissimi nell'economia della partita. (dal 58' Buongiorno 5.5 Una buona chiusura, una palla pericolosa persa, poc'altro da segnalare in trentacinque minuti recupero compreso).

Bremer 5.5 Di gran carriera rinviene sul centometrista Osimhen e gli tocca pure il pallone. La deviazione fortuita punisce i granata: da quella parte, comunque, patisce un sempre ispirato Politano.

Singo 6 Petrachi lo scoprì insieme ai suoi uomini grazie a una segnalazione dai campetti dell'Africa vera. Gli anni di calcio italiano ne hanno plasmato l'indisciplina tattica: fisico e potenzialità strepitose. Anche se Hysaj fa buona guardia. (dal 71' Bonazzoli sv)

Rincon 5 Da interno nei tre soffre, perché non è propriamente il suo abito tattico. Zielinski, che ne circumnaviga spesso il radar, non gli permette di rilassarsi per più di dieci secondi.

Mandragora 4.5 Bakayoko segna un gol meraviglioso ma per come lo punta, conclude, e poi esulta, gli manca un tempo nell'intervento. In difficoltà costante, mai nel vivo: il secondo giallo è ingenuo e lo costringerà a saltare il Parma.

Verdi 5.5 Cinquantotto minuti che ricordano la lepre nelle gare di fondo d'atletica: parte che nessuno sembra poterlo prendere, si spegne alla distanza ed esce dalla competizione. (dal 58' Linetty 5.5 L'impatto sulla partita non è famelico: dà geometrie e mantiene alto il ritmo ma negli ultimi trenta metri lascia poche tracce)

Ansaldi 5.5 A inizio ripresa accalappia il pallone a Politano e con un coast to coast quasi sfiora il gol. Uno squillo in un concerto di musica leggerissima (dall'86' Baselli sv)

Sanabria 5 Letale, preciso, quasi imprendibile nelle ultime uscite. Stavolta ha le polveri bagnate: Koulibaly lo bracca come un segugio e lo tiene sempre lontano da Meret.

Belotti 5 Quando il Torino prende il secondo gol, ha le mani sui fianchi, la testa bassa, sconsolata. È l'unico istante in cui molla. Poi non s'arrende mai, però il cuore non chiama giocate decisive. Sgomita, combatte, ma non incide. Poi esce: Nicola lo preserva per il Parma (dal 71' Zaza sv)

Nicola 5.5 Aveva preparato una gara aggressiva, sin dal primo minuto. Il capolavoro di Bakayoko e il disastro di Nkoulou gli rovinano i piani. Il Torino dimostra d'esser comunque vivo e vegeto ma la sconfitta è meritata.

Torino-Napoli 0-2, il racconto di TMW

NAPOLI (di Pierpaolo Matrone)

Meret 6,5 - Pronti-via, Verdi lo sollecita con un tiro da fuori su cui è attento. Nella ripresa è prodigioso nella risposta ad Ansaldi.

Di Lorenzo 7 - Ara la fascia, andando su e giù senza fermarsi praticamente mai. E non sbaglia nulla in nessuna delle due fasi. Il posto all'Europeo deve ancora conquistarselo, la strada è quella giusta.

Rrahmani 6,5 - Chiamato a sostituire Manolas, lo fa nel migliore dei modi. Si dimostra solido, mantiene alta l'attenzione per tutta la gara.

Koulibaly 6,5 - Da quando è tornato a questi livelli, che sono i suoi livelli tipici, il Napoli ha risalito la china. E non è un caso. Anche oggi più di una volta determinante.

Hysaj 6,5 - Confermato a sinistra, dimostra di essersi adattato perfettamente al ruolo. Contiene bene il Toro da quel lato e chiude bene tante volte la diagonale.

Demme 6,5 - L'equilibratore del Napoli è ancora una volta impeccabile. Oltre al solito filtro a centrocampo, è cresciuto anche in fase di costruzione: gioca con la testa alta e si butta dentro tutte le volte che può.

Bakayoko 7 - Il gol che meno ti aspetti da uno come lui: destro imprendibile da fuori area, potente e preciso all'angolino. E impeccabile in fase difensiva: Gattuso applaude. Dall'85' Fabian Ruiz s.v.

Politano 6,5 - La catena di destra funziona alla grande. Combina sempre bene con Di Lorenzo, sfiora la rete e ripiega puntualmente. Quando non ne ha più, Gattuso lo chiama fuori. Dal 59' Lozano 6 - Comincia male, poi però cresce e inizia a rifinire bene per i compagni, sfruttando anche la sua velocità.

Zielinski 7 - Un palo, almeno 2-3 giocate da urlo e tantissimi guizzi. Il suo primo tempo è uno show. Sale in cattedra subito, come il migliore dei professori, con dribbling che sembrano coreografie. Quando gioca così è davvero implacabile. Dal 59' Mertens 5,5 - L'impatto non è dei migliori, i minuti seguenti anche peggiori: due volte ha discrete chance per segnare, ma non centra il bersaglio.

Insigne 6,5 - Più impreciso del solito, più spento del solito. Ma, come al solito, generosissimo. Un palo gli nega la gioia del gol, il lampo più forte della sua gara. Anche quando non brilla, da vero leader qual è, non fa mancare il suo apporto. Dall'85' Elmas s.v.

Osimhen 7 - Da inizio marzo ad oggi, un gol ogni 90 minuti. Con quello di oggi, anche un po' fortunato, fanno 7 in un campionato a dir poco disgraziato. Come una gazzella, va in pressing su tutti. Il lavoro che più piace a Gattuso. In campo aperto si conferma micidiale. Dall'80' Petagna s.v.

All. Gennaro Gattuso 7,5 - Il Napoli sta bene, fisicamente e mentalmente. E quando gioca così è bellissimo. Ringhio ha capito che questa squadra, con tutto il suo tasso tecnico, deve giocare con mentalità offensiva e baricentro alto. Oggi lo fa perfettamente, con uno show nel primo tempo. Perché gli azzurri ci sono anche nella testa. E, più che mai, nella corsa Champions.