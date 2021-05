Torino, Nicola: "Abbiamo sbagliato la prestazione. Colpa anche mia, ho caricato troppo i ragazzi"

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il match perso al Grande Torino contro il Milan con il pesante passivo di 0-7.

Mister una sconfitta molto pesante, come si reagisce dopo un passivo così?

“La prima reazione è un’analisi lucida indipendentemente del passivo. Abbiamo condotto una partita non come speravamo di fare, l’errore è anche mio, ho caricato troppo la partita e siamo andati tra l’altro subito sotto. Comunque nella ripresa ero convinto potessimo riaprirla, c’era stata la chance importante da gol di Bremer per l’1-2. Poi senza tanti giri di parole abbiamo sbagliato la prestazione. Dispiace, non piace a nessuno perdere così, sconfitta che non vede colpe dei ragazzi ma mia, ho caricato troppo la squadra nei giorni prepartita”.