Torino, Nicola: "Crediamo in ciò che facciamo, ma tutti noi vogliamo fare ancora meglio"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino Davide Nicola, parla così del suo percorso alla guida dei granata: "Quando subentri, hai la priorità di resettare perché devi conoscere subito i ragazzi. Questo Toro ha la capacità di far vedere strategie diverse in funzione dell'avversario: è importante, vuol dire che incontrare il Verona non è come il Milan. Si può fare sempre meglio, non sono mai completamente soddisfatto e ho sempre un po' di insoddisfazione. Abbiamo dimostrato che crediamo in ciò che facciamo, la gente che ci guarda è paga di questo ma tutti noi vogliamo fare ancora meglio".

