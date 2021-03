Torino, Nicola e un rinnovo da rincorrere oltre la salvezza: già si parla dei successori

Il futuro di Davide Nicola è tutt'altro che scontato. Il tecnico del Torino, anche in caso di salvezza, non sarebbe sicuro del rinnovo visto che sul contratto firmato con Cairo c'è anche una clausola che prevede il prolungamento solo con una salvezza ottenuta in modo covincente, ovvero con 1,5 punti di media a partita. Attualmente il tecnico è fermo a 1,4 e per raggiungere questo obiettivo dovrebbe conquistare almeno altri 16 punti da qui alla fine della stagione. Per questo iniziano già a circolare i primi nomi per la sua sostituzione futura, anche se la permanenza in Serie A farebbe tutta la differenza del caso. Da tempo piace Gattuso, già sondato in passato, ma anche D'Aversa e la new entry Pippo Inzaghi. A riportarlo è Tuttosport.