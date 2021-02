Torino, Nicola: "La vittoria sta diventando un peso? Non ne voglio sentir parlare"

Davide Nicola, tecnico del Torino, ai microfoni di Torino Channel commenta il pari casalingo contro il Genoa: "A livello individuale stiamo facendo il massimo ma dobbiamo crescere come squadra. Se ci si sofferma solo sul discorso punti si crescerà quando si riuscirà a fare il massimo dei punti per un po' di volte. In questo momento io sono convinto che i ragazzi si siano calati nella parte, consapevoli che saranno battaglie fino alla fine e per salvarci serve continuità. Oggi è stata una partita tosta, ma noi per la prima volta in quattro partite non abbiamo subito gol e questo è un passo avanti".

"Fare punti ha sempre un senso, soprattutto nella condizione in cui si trova una squadra che deve salvarsi. Farne di più è la cosa che vogliamo noi, io credo che arriverà prima o dopo questo discorso qua. L'ho detto ai ragazzi a fine partita: è importante pensare che una cosa non cambia per caso, ma in funzione di molto impegno, molto lavoro e nella fiducia in quello che si sta facendo. Non voglio neanche parlare o sentire che vincere stia diventando quasi un peso. Sappiamo benissimo quanto sia importante, ma è chiaro che vincere significa aver conseguito una determinata identità e determinati compiti e lo svolgimento di essi. E noi stiamo arrivando a questo".