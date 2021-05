Torino, Nicola: "Orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro. Ho lottato per ottenere i risultati"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Benevento, il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha parlato anche della salvezza raggiunta in settimana: "In quattro mesi, non c'è stato un giorno in cui non abbia voluto ottenere il risultato. Dietro c'è un grande lavoro, sono orgoglioso e soddisfatto. Sono soddisfatto per il lavoro che mi è stato chiesto, ma non sono soddisfatto se questo è il nostro lavoro: primo obiettivo centrato, il secondo è quello di domani. E il terzo, finito il campionato, vedremo"