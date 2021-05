Torino, Nicola si è giocato il rinnovo dopo il ko per 7-0 contro il Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Davide Nicola col ko subito contro il Milan per 7-0 in casa, si è probabilmente giocato le ultime speranze di rinnovo di contratto anche in caso di conquista della salvezza. A Cairo e Vagnati piace molto Juric, ma il quotidiano si chiede se, dopo gli ultimi accadimenti in casa granata, il tecnico croato sia pronto a fidarsi della proprietà del Toro.