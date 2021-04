Torino, Nicola su Belotti: "Per me i giocatori sono tutti importanti. Abbiamo gruppo di valore"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa a -1 dalla Juventus, il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha parlato anche di Andrea Belotti. "Sono tutti importanti, per me i giocatori devono avere la consapevolezza di poter fare bene. Il Toro ha dimostrato di avere valori come gruppo e in campo, serve equilibrio per esprimerci e raggiungere gli obiettivi".