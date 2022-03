Torino, non c'è pace per Pellegri: trauma al ginocchio sinistro, è atteso dagli esami di controllo

Dopo il pareggio contro l'Inter, il Torino ha ripreso già oggi la preparazione al Filadelfia in vista dell’anticipo della trentesima giornata di serie A contro il Genoa (in programma venerdì). I calciatori impiegati ieri sera nella partita contro i nerazzurri - si legge nel report ufficiale del club - hanno svolto una sessione defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato un lavoro tecnico.

Le condizioni di Djidji. Gli esami cui è stato sottoposto Koffi Djidji, uscito anzitempo ieri sera, hanno evidenziato un edema alla coscia sinistra e una contusione alla spalla destra da rivalutare nei prossimi giorni.

Presenti e assenti. In gruppo Seck e Zima dopo la sindrome influenzale; assente Zaza post febbre che gli ha impedito d’essere a disposizione contro l’Inter.

Pellegri ko. In programma esami di controllo a Pellegri per gli esiti di un trauma al ginocchio sinistro. Domani in calendario una seduta di allenamento.