Torino, non solo Strefezza: al Lecce chiesto anche il terzino Gendrey

Non solo il nome di Strefezza per il Torino, tra i giocatori del Lecce i granata hanno puntato anche un altro giocatore, ovvero Valentin Gendrey, 21anni francese che ricopre il ruolo di terzino destro. Vagnati lo ha chiesto ai dirigenti salentini, ma solo un'offerta particolarmente intrigante potrebbe smuovere il club giallorosso. Il ds del Toro dunque, ha preso tempo per decidere come muoversi. A riportarlo è Tuttosport.