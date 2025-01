Torino, nuovo obiettivo a centrocampo. Missione a Parigi per trattare Ndour

Il Torino entra nell’ultima settimana di mercato con una ricca lista di obiettivi e tante trattative aperte, ma ancora non c’è traccia del sostituto di Zapata. I granata stanno cercando di capire come sbloccare la partita con l’Everton per Beto, che resta sempre la priorità, anche se l’infortunio di Calvert-Lewin sta complicando ulteriormente i piani di Vagnati con il club inglese. Per questo ci sono stati nuovi sondaggi per Giovanni Simeone, ma il Napoli non vuole privarsi dell’attaccante argentino e fissa una cifra superiore ai 15 milioni per cedere il Cholito.

I granata hanno trattato a lungo per ingaggiare Cesare Casadei e non hanno ancora mollato la presa, visto che la Lazio non ha chiuso l’operazione con il Chelsea (causa indice di liquidità che sta frenando il club di Lotito) pur essendo passata in vantaggio nei giorni scorsi.

Il braccio di ferro prosegue, ma il ds Vagnati sta cercando un’alternativa per il centrocampo e c’è stata una missione per trattare il 20enne Cher Ndour con il Paris Saint-Germain, evidenzia oggi La Stampa. L’azzurrino dell’Under 21 sta avendo poco spazio nel Besiktas, in Turchia, e per questo i suoi agenti vogliono portarlo in Italia dove finora si era visto solo nei settori giovanili di Brescia e Atalanta. Un po’ come Casadei, che non ha ancora debuttato in Serie A perché ingaggiato da un grande club estero, e curiosamente entrambi fanno parte dell’Italia U21 di Nunziata.