Torino, offerta del Trabzonspor per Edera ma manca il via libera di Nicola

Aumentano le pretendenti internazionali per Simone Edera del Torino anche se prima di un eventuale cessione, il nuovo tecnico Nicola ha chiesto a Vagnati di poterlo testare sul campo per qualche giorno. Nel caso in cui dovesse arrivare il via libera per l'addio, si è fatto avanti anche il Trabzonspor, che ha effettuato una richiesta di prestito con diritto di riscatto e che va ad aggiungersi a squadre come la Stella Rossa e il Crotone che avevano già sondato il giocatore nei giorni scorsi. A riportarlo è Tuttosport.