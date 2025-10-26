Torino, Paleari dopo il 2-1 col Genoa: "Dalle vittorie si crea la scintilla per andare oltre"

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere granata Alberto Paleari ha analizzato la vittoria con il Genoa per 2-1. Queste le sue dichiarazioni principali riportate da TorinoGranata.it: "I tifosi ci sono sempre vicini. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita col Bologna".

Avevate già svoltato col Napoli, è questa la strada giusta?

"Dalle vittorie si crea la scintilla che porta ad andare oltre".

Come sta vivendo questa stagione a livello personale?

"So qual è il mio ruolo al Torino e cosa sono chiamato a fare. Gli abbracci da parte dei compagni e di chi è fuori dall'ambiente li ho sempre ricercati perché sono un bravo ragazzo e aver messo lo zampino anch'io è una cosa importante".

Il racconto di TMW di Torino-Genoa 2-1

Partita divertente all'Olimpico Grande Torino, quella andata in scena fra Torino e Genoa nella gara delle 12.30. Finisce 2-1, per i padroni di casa con i granata che dopo essere andati sotto nel primo tempo con la rete di Thorsby la riprendono nella ripresa grazie all'autogol di Sabelli e poi la ribaltano con Maripan allo scadere. La prima frazione è tutta per il Genoa che oltre alla rete dopo 7 minuti di Thorsby crea altre 3-4 palle gol con Malinovskyi, ancora Thorsby ed Ekhator. Il Torino però regge e nel finale alza i giri e crea un paio di buone occasioni per il pareggio che però non arriva. Dopo l'intervallo la squadra di Baroni sembra più convinta e vogliosa di fare risultato dopo il bel successo col Napoli: la svolta arriva al 63' con Sabelli che nel tentativo di anticipare Che Adams colpisce goffamente il pallone e batte il proprio portiere Paleari portando il risultato sull'1-1. Nel finale il pareggio sembra andare bene ad entrambe le squadre, ma allo scadere è Maripan a rompere definitivamente l'equilibrio con un pregevole gesto tecnico su calcio d'angolo, segnando da pochi passi dalla porta di Leali. Una rete che fa esplodere il Grande Torino e che accentua la crisi del Genoa, ancora a caccia della prima vittoria stagionale dopo 8 partite di Serie A.