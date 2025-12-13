Torino, Paleari: "Ci siamo guardati negli occhi in settimana, vittoria fondamentale"
Il portiere del Torino Alberto Paleari ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Cremonese valido per la 15^ giornata di Serie A.
Ci racconti l'umore dello spogliatoio?
"Abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa questa vittoria, che era fondamentale. Ci siamo guardati negli occhi in settimana e non potevamo fare altrimenti. Sono veramente contento".
Vi state togliendo belle soddisfazioni come difesa?
"Abbiamo analizzato gli errori delle settimane passate e dobbiamo cercare di non commetterli più. Sappiamo quello che dobbiamo fare: dobbiamo essere sempre più cattivi davanti e sempre più agguerriti dietro".
