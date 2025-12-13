Live TMW Torino, Paleari: "La classifica era brutta, dovevamo vincere. Petrachi? Scoperto dai social"

17.15 - Il portiere del Torino, Alberto Paleari, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro la Cremonese, valida per la quindicesima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb

Cosa significa questa vittoria?

"E' importantissima. In settimana ci siamo guardati in faccia, la classifica iniziava a diventare brutta: ci siamo detti che oggi bisognava vincerla in tutti i modi. Ora ci riposiamo un giorno, saranno quattro partite a cominciare dal Sassuolo"

Avete doti che ancora devono venire fuori?

"Per forza...A inizio anno ci siamo dati una linea per migliorare la scorsa stagione. Da parte mia c'è voglia di tirarsi fuori da queste acque, siamo il Toro"

Per lei è un punto di partenza?

"Sono partito dalla Serie D, ho sempre lavorato e dato il mio contributo. Anche con Vanja ho cercato di farlo spingere, ha fatto la sua migliore stagione al Toro. Amo dare tutto me stesso, sono soddisfazioni quando tengo la porta inviolata e do il mio contributo. Sono davvero contento"

Sta diventando una certezza: quale sarà il suo percorso?

"L'avrai chiesto al mister...Io lavoro sempre sodo, senza mollare un centimetro e facendomi trovare pronto. Tutti possiamo dare il nostro contributo"

Avete portato a casa un altro clean-sheet...

"Ho giocato poco, ma ho gli stessi allenamenti degli altri. Lo stare insieme, la confidenza con i compagni la trovi quotidianamente. Sono un martello, così i compagni sono sul pezzo. E' il mio modo di essere"

Lo scossone Vagnati-Petrachi come l'avete vissuto?

"Non so se ha inciso oggi, di sicuro non ce lo aspettavamo. Lo abbiamo scoperto dai social...Quando è arrivato il direttore ha parlato con qualcuno di noi, io individualmente non ho ancora parlato con lui: lo farò quando mi chiamerà. Abbiamo messo delle regole in più, la classifica è lampante: oggi è un filino meglio, ma bisogna continuare così"

Ore 18.01 - Termina la conferenza stampa di Paleari