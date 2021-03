Torino, palla al Giudice Sportivo per un futuro già scritto

In attesa che la più classica delle farse all’italiana abbia compimento definitivo, il Giudice Sportivo dovrà prendere la prima decisione di una lunga serie rispetto alla gestione del caso Lazio-Torino. La prima scelta sarà legata alla possibilità di assegnare in prima istanza il successo ai biancocelesti per 3-0 con tutto ciò che è ovvio che possa derivare, o in alternativa indicare già una data disponibile per il recupero.

Qualora la scelta dovesse essere la prima, con i 3 punti assegnati ai biancocelesti, si andrebbe ad instaurare lo stesso meccanismo che ha contraddistinto la querelle tra Juventus e Napoli ad inizio stagione tra ricorsi respinti ed accettati. Insomma, un’inutile perdita di tempo in attesa di una decisione scontata.

A suffragio di questa visione arrivano anche le parole di spessore come quelle di Picco, dg dell’ASL di Torino che ha fatto riferimento a “precauzione necessaria, a tutela della salute pubblica”. Una precisazione che non cambia di una virgola la naturale evoluzione delle scelte, giuste o sbagliate che siano, ma che di certo dovranno essere le stesse per tutti.