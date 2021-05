Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Sanabria-Belotti per Nicola. D'Aversa si affida a Cornelius

Sono ufficiali le formazioni di Torino e Parma, che si affronteranno tra poco nella sfida valida per il 34esimo turno di Serie A. Sarà un vero e proprio spareggio, un'ultima chiamata per i ducali, che saranno matematicamente retrocessi in B in caso di sconfitta. Nicola si affida al solito 3-5-2, con Sanabria-Belotti in avanti e Vojvoda sulla corsia destra. D'Aversa schiera Bruno Alves e Gervinho nel tentativo di mantenere acceso un lumicino di speranza.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Baselli, Rincon, Ansaldi; Sanabria, Belotti

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Dierckx, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka, Cornelius, Gervinho.