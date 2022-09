Torino, Paro: "Squadra concentrata, spirito ottimo. Adesso possiamo concentrarci sul gioco"

Matteo Paro, vice allenatore del Torino in panchina stasera per l'indisposizione di Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara col Lecce vinta grazie terza rete consecutiva di Vlasic: "A Bergamo purtroppo abbiamo perso per episodi negativi, oggi i ragazzi erano molto concentrati, sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, nel secondo penso che la squadra abbia trovato più linee di passaggio facendo meno errori".

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione?

"Avendo tanto lavoro alle spalle dall'anno scorso e avendo inserito tanti ragazzi molto intelligenti che imparano in fretta e si sono inseriti subito bene nel nostro sistema ci possiamo concentrare su aspetti del gioco che stiamo migliorando. Ci sono ancora tante cose da perfezionare, ma lo spirito è veramente ottimo. I ragazzi devono continuare a lavorare così".