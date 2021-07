Torino, partito il countdown per Junior Messias: ore bollenti

Countdown partito per la trattativa più lunga dell’estate del Torino. Sono ore decisive per arrivare alla fumata bianca che potrebbe finalmente accompagnare Junior Messias alla destinazione designata, quella granata, per scrivere una nuova tappa nella carriera del brasiliano dopo quella di Crotone che ha contribuito in maniera inequivocabile alla sua consacrazione. A questo proposito è infatti previsto un incontro tra le parti che, secondo quanto riportato da Sportitalia, potrebbe avere luogo già nella giornata di oggi. Il passaggio successivo sarà quello che sembra ormai scritto da tempo, con Messias pronto a far decollare le dinamiche di gioco del Torino di Juric.