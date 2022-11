Torino, Pellegri rinuncia alle ferie: allenamenti al Filadelfia per un 2023 al top

vedi letture

Pietro Pellegri al lavoro per ritornare al top. L’attaccante del Torino ha rinunciato alle ferie per allenarsi al Filadelfia con l’obiettivo di affrontare il nuovo anno al massimo. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti si sta allenando tutti i giorni fra campo, terapie e palestra per poi aggregarsi ai compagni il prossimo 28 novembre.