Torino, piace Warming del Lyngby: è un giovane attaccante del 2000

Sempre attento al mercato dei giovani, il ds del Torino Davide Vagnati avrebbe messo nel mirino l'attaccante Magnus Warming, giovane punta, capace di giocare anche sull'esterno, che gioca in Danimarca, nel Lyngby. Warming, un gol in nove presenze nella scorsa stagione, è uno dei profili valutati dal Torino per questa sessione di mercato. Lo riporta Sky.