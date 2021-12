Torino, Pjaca: "Con Juric rapporto professionale. La lingua? In campo è l'italiano"

L'attaccante del Torino, Marko Pjaca, ha parlato ai microfoni di DAZN del suo rapporto con Juric. "In campo si parla solo italiano, con tutti. Il rapporto è bello, professionale, come con tutti i giocatori. Sono molto contento di come stanno andando le cose".