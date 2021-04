Torino, ponte di mercato aperto con il Cagliari

vedi letture

Un canale aperto con il Cagliari in chiave mercato. Nonostante la rivalità sul campo dettata dalla classifica, secondo l’edizione odierna di Tuttosport sono molti i discorsi che granata e rossoblu potrebbero avvisare in vista della prossima stagione. Tra i protagonisti spicca certamente il profilo di Joao Pedro, obiettivo di lunga data della squadra piemontese che potrebbe essere perseguito per rimpolpare l’attacco in vista del campionato che verrà. Attenzione anche alla pista legata alla porta, perché il quotidiano torinese spiega come l’obiettivo numero uno per la sostituzione di Salvatore Sirigu possa essere individuata in Alessio Cargno, attuale numero uno del club isolano. Concorrenza folta ed importante, ma il Torino ci proverà.