Torino, possibile nuovo rimpasto dirigenziale

L’ennesima stagione deludente del Torino, con una salvezza ancora tutta da conquistare, apre le valutazioni sul futuro e potrebbe prevedere anche un riassetto dal punto di vista societario. Di questi tempi, un anno fa, fu perseguita la scelta di un nuovo direttore sportivo portando dietro alla scrivania granata l’ex Spal Davide Vagnati. Oggi i rumors raccontano, secondo l’edizione in edicola quest’oggi di Tuttosport, di una caccia aperta ad una nuova figura dirigenziale però con compiti amministrativi. Un Direttore Generale con funzioni decisionali, che possa riorganizzare il lavoro e gli obiettivi sotto un punto di vista diverso da quello prettamente tecnico, per guardare con maggiore fiducia al futuro. Per riuscire a farlo con ottimismo, è evidente, serve la permanenza nella massima categoria. Obiettivo inderogabile da centrare da qui al termine della travagliata stagione in corso.