Torino, prime sirene di mercato per i pezzi pregiati

Ad un anno di distanza, ci risiamo. Le voci di mercato iniziano a coinvolgere i pezzi pregiati del Torino nonostante la stagione negativa ed accendono potenziali trattative che i granata dovranno essere bravi a disinnescare. Attraverso la salvezza, certo, ma immediatamente dopo anche tramite un progetto credibile che possa convincere i calciatori di cui sopra a sposare la maglia granata a lungo termine. Inevitabile che il discorso parta dal Gallo Belotti, per il quale l’accostamento alla Roma resta sempre di moda, a maggior ragione dopo la scelta ormai assegnata nei confronti di Sarri per la panchina. E poi anche per Bremer, difensore che già la passata estate era stato attenzionato da diverse società di Premier League, Liverpool ed Everton su tutte. Insomma una questione da tenere in aperta considerazione, con dialoghi da mantenere costanti nonostante l’attenzione sia inevitabilmente rivolta al campo e ad una salvezza ancora tutta da conquistare.