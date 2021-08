Torino, proposta per Messias: il Crotone nicchia ma è l'unica offerta ricevuta

vedi letture

Nella giornata di ieri il Torino ha presentato un'offerta al Crotone per Junior Messias e non è da escludere che in giornata le parti possano tornare a incontrarsi a Milano per provare ad accelerare. I calabresi attendono altre eventuali pretendenti, ma al momento solo i granata si sono mossi per vie ufficiali. Si valuta anche Kalimuendo in uscita dal PSG e che piace anche a Cagliari e Atalanta, ma senza un'altra cessione in avanti non ci saranno altri acquisti. Iago Falque lavora per trovare un'intesa biennale con l'Aek Atene. Non c'è accordo ma ottimismo sì. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.