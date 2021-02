Torino, qualche bagliore alla fine del tunnel

vedi letture

Il primo dato indicativo rispetto al tentativo di rinascita del Torino 2.0 targato Davide Nicola è dettato dall’inversione di trend caratteriale che ha coinvolto i granata nelle ultime settimane. Se per tutta la prima parte della stagione i minuti conclusivi delle partite avevano rappresentato un calvario, ora il carattere del Toro sta lentamente facendo capolino anche rispetto alle difficoltà tattiche inevitabili quando si palesa un cambio della guardia in panchina. La partita di Bergamo ne è stata ennesima testimonianza, così come confortanti sono stati i segnali forniti dalla prima vera recita di Mandragora con la nuova veste. In attesa che il puzzle si componga con il rientro di Sanabria, le prime scelte fatte stanno iniziando a pagare. La strada è lunga e tortuosa, ma la luce in fondo al tunnel si inizia a vedere.