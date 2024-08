Torino, Radonjic apre al ritorno alla Stella Rossa e valuta tutte le offerte: la situazione

Nemanja Radonjic potrebbe tornare alla Stella Rossa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore del Torino sembrerebbe aperto alla soluzione di un trasferimento in patria in estate e le possibilità sono concrete. Non è però ancora tutto definito, questo perché il classe '96 preferisce avendo altre opzioni in Spagna, Italia, Turchia e Arabia Saudita.

Nella scorsa stagione ha vestito le maglie del Torino, con cui ha segnato 3 gol in 11 partite (10 in Serie A e una in Coppa Italia), e del Maiorca, dove ha giocato in prestito da gennaio e con cui ha collezionato 14 presenze (11 ne LaLiga e 3 in Copa del Rey), non timbrando mai il cartellino. Nella sua carriera vanta anche 63 gettoni con il Marsiglia, 47 proprio con la Stella Rossa, 41 con il Torino, 31 con il Cukaricki, 13 con il Maiorca, 12 con l'Hertha Berlino, 11 con il Benfica e 3 con la Roma Under 19.

In Nazionale invece ha giocato 44 partite, mentre con l'Under 21 ne ha disputate 11. Da menzionare anche le 2 gare con l'Under 20, quella con l'Under 18 e le 3 con l'Under 17. Un solo titolo nel suo palmares, quello di campione di Serbia che ha conquistato nel 2017-2018.