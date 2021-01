Torino, resta viva la trattativa per Kouame: la Fiorentina resta in attesa

Tuttosport nella sua edizione odierna riporta come il nome di Christian Kouame in chiave Torino non sia da cancellare. Secondo il quotidiano, infatti, la sua candidatura resta viva per volere dei dirigenti granata che hanno cominciato da tempo una trattativa con Commisso e Pradè e che sono ancora in attesa: sull'attaccante viola il neo tecnico torinese, Nicola, non ha posto veti e pertanto è un profilo da tenere sempre caldo.