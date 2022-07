Torino, Ricci: "Quest'anno ci dobbiamo confermare. Preferisco il silenzio ai discorsi"

Il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, ha parlato a DAZN. Queste le sue parole: "Sarà una stagione importante per tutti, dobbiamo confermare quanto di buono abbiamo fatto in quella passata. Preferisco il silenzio ai discorsi, proprio come mister Juric: magari quest’anno avrò più responsabilità, è anche giusto così perché vuol dire che si alza il livello e che si sta crescendo. Il ritiro ci rende uniti anche fuori dal campo. L’8 era libero, ma sono rimasto con 28 che ho sempre avuto. Mancini? L’ho conosciuto quest’anno, è bravissimo allenatore specialmente con i giovani: è una cosa positiva, la Nazionale non è in momento facilissimo ma possiamo riprenderci perché abbiamo tati giocatori di qualità. La qualificazione avrebbe fatto bene a tutti, sia ai giocatori che a tutto il Pese: sappiamo quanto il calcio sia importante per gli italiani. Pellegri? Ci conosciamo da qualche anno, ma dall’anno scorso abbiamo iniziato a condividere più cose: si è creato un bellissimo rapporto, siamo andati in vacanza insieme ed è un bravissimo ragazzo anche se da fuori sembra un po’ pazzo. Si merita di fare bene".