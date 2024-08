Live TMW Torino, Ricci: "Siamo rimasti uniti. Bellanova? Sono contento che giochi la Champions"

21.22 - Dopo l'allenatore del Torino Paolo Vanoli, anche il centrocampista granata si è presentato il centrocampista Samuele Ricci. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria contro l'Atalanta:

Rispetto al Cosenza, lei come si è sentito in campo? Che margini di crescita ha?

"Sono in una buona direzione, sto lavorando sulla conclusione che è anche quella che ci chiede il mister. Ilic ha trovato il gol e sono contento, presto si vedranno i frutti del lavoro in allenamento"

Che significato ha questa vittoria?

"Queste settimane possono capitare...L'importante è rimanere uniti, trovare la forza e fare prestazioni del genere che non sono banali. L'Atalanta ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo saputo soffrire. A Milano ci siamo schiacciati troppo, stasera ci ha salvato Vanja. Ma anche questo è sintomo di un grande gruppo"

Che effetto le ha fatto salutare Bellanova?

"Mi è dispiaciuto, ma sono contento perché va a giocare la Champions. Era un giocatore importante, faceva bene al gruppo e aveva un bel rapporto con tutti. L'amicizia va oltre, l'ho chiamato dopo la partita ma non mi ha risposto...(ride, ndr). Ha lasciato un bel ricordo di sé, ha dato tanto al Toro e ai tifosi"

Che sensazioni vi lasciano i quattro punti con Milan e Atalanta?

"Abbiamo tanta qualità, a volte facciamo errori banali che dovremmo evitare in fase di uscita. E' importante pretendere di più da noi stessi, possiamo fare meglio e fare di più. Abbiamo affrontato due big e non ci siamo tirati indietro, abbiamo espresso il nostro gioco e creato tante occasioni. Dobbiamo restare positivi"

Quanto potete imparare da Vanoli?

"A Pinzolo c'era un po' di confusione, venivamo da un gioco diverso e passare alle due punte cambiando un po' modulo...Abbiamo tenuto tante cose positive fatte con Juric e abbiamo messo dentro altre cose. Dobbiamo migliorare ancora, abbiamo grossi margini"

Avete un po' di paura dell'ambiente di oggi?

"Personalmente no...Io stesso cerco sempre di fare il meglio, è così per tutti. Siamo contenti dei tre punti e di aver fatto felici i tifosi, so che per loro è importante la fede granata. Ora pensiamo alla prossima"

Ore 21.29 - Termina la conferenza stampa di Ricci