Torino, riecco tutti i nazionali: Juric può partire per l'Austria. Ma attende altri volti nuovi

Con i ritorni di Ricci e Pellegri, il Toro può dirsi al completo. O meglio, Ivan Juric adesso ha a disposizione tutti i giocatori in rosa, aspettando le novità dal mercato. Se non altro, però, la squadra sta iniziando a prendere una fisionomia chiara: i concetti tattici saranno quelli già assimilati durante la scorsa stagione, adesso bisogna trovare gli automatismi tra vecchi e nuovi considerando i tanti addii. Un po’ quello che sta facendo Radonjic, giunto al terzo in granata ma già capace di far intravedere le sue qualità da fantasista. E anche Bayeye sta cercando di mettersi in mostra, anche se ritmi e tecnica della serie A sono lontani anni luce rispetto alla serie C. Juric, però, ci lavora su, e adesso che tutti i nazionali sono tornati al Filadelfia si può partire per l’Austria. Oggi ci sarà un altro allenamento in città, mentre l’esodo è fissato per domani con la squadra che si imbarcherà verso Linz e poi concluderà con una mezz’oretta di pullman il viaggio verso Bad Leonfelden. E’ in altura che nascerà per davvero il Toro, tra lavori fisici e allenamenti tattici per arrivare pronti il prossimo 6 agosto: il tabellone di coppa Italia, infatti, metterà i granata davanti alla vincente di Palermo-Reggiana, poi nel turno successivo una tra Lecce e Cittadella e, se tutto andrà come deve andare, agli ottavi ci sarebbe il “solito” confronto contro il Milan.

Necessità innesti

Juric lavora con il gruppo che ha a disposizione, compreso Bremer in attesa di sapere se e quando potrà sposare la causa Inter, ma intanto aspetta altri innesti. Per Laurienté e Maggiore la strada sembra ben tracciata: per l’attaccante francese si sta assottigliando la distanza tra domanda e offerta con il Lorient, per il centrocampista il club di via Arcivescovado ha una sorta di corsia preferenziale e si può chiudere in tempi relativamente brevi. Il classe 1998 è in scadenza con lo Spezia e non sembra intenzionato a rinnovare, le due società stanno discutendo su quali contropartite inserire nella trattativa: Seck al momento non è convintissimo dell’opzione, il problema di Linetty è rappresentato dall’ingaggio monstre da oltre un milione e mezzo di euro. Questi gli ultimi tasselli da sistemare prima di arrivare alla fumata bianca e consegnare così a Juric un nuovo centrocampista. Per la trequarti, invece, Laurienté non sarà l’unico volto nuovo previsto dal presidente Cairo e dal dt Vagnati: proseguono le trattative con il Leicester per Praet e con il Bologna per Orsolini, in sospeso l’operazione per lo svincolato Djuricic, Luis Henrique è sempre più vicino al Botafogo.